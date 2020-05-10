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Самые нелепые фото диких животных 

Стелла Шмель 8 часов назад
Некоторые звери будто бы специально подгадывают момент для съемки. Милые создания попадают в кадр в особенном ракурсе или в самый "подходящий" момент, из-за чего получаются удивительные, а иногда попросту неповторимые снимки. Прекрасные, смешные, необычные, интересные. Тем временем как другие животные с удовольствием позируют в камеру и готовы часами выступать в качестве модели для съемки, герои этой фотоподборки оказались в кадре абсолютно случайно.
В галерее "Рамблера" — самые необычные, забавные, а иногда и нелепые фото диких животных, которые умудрились попасть в кадр в самый нужный момент времени.
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Безумный мир , Фото
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