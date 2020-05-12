Пилот из Сибири обратился к россиянам

Российский пилот легкомоторного самолета обратился к россиянам надписью в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

С помощью приложения для отслеживания самолетов можно увидеть траекторию полета одного из лайнеров в Новосибирской области. Там пилот решил обратиться к россиянам с помощью надписи в небе.

Flightradar24

На протяжении часа он выводил надпись: "А где все?". Вероятнее всего, таким образом он хотел подбодрить россиян, многие из которых уже два месяца находятся в режиме самоизоляции.