Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«А где все?»: пилот оставил послание россиянам 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Пилот из Сибири обратился к россиянам
Фото: depositphotos.com
Российский пилот легкомоторного самолета обратился к россиянам надписью в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
С помощью приложения для отслеживания самолетов можно увидеть траекторию полета одного из лайнеров в Новосибирской области. Там пилот решил обратиться к россиянам с помощью надписи в небе.
Flightradar24
На протяжении часа он выводил надпись: "А где все?". Вероятнее всего, таким образом он хотел подбодрить россиян, многие из которых уже два месяца находятся в режиме самоизоляции.
Ранее "Рамблер" сообщал, что на Брайтон-Бич к берегу прибило необычное существо. У него нашли длинный хвост с шипами, похожими на зубы.
Видео дня. У кормящей кошки обнаружился странный детеныш
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчина больше года терпел сто тысяч пчел в доме
Мужчина больше года терпел сто тысяч пчел в доме
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
За что был расстрелян русский поэт Николай Гумилев
За что был расстрелян русский поэт Николай Гумилев
Женщины, чью славу украли мужчины
Женщины, чью славу украли мужчины
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Уникальные фотографии, на которые есть мистика
11:48
Уникальные фотографии, на которые есть мистика
Истории
Нервный морской лев выгнал фотомодель с пляжа
02:07
Нервный морской лев выгнал фотомодель с пляжа
Безумный мир
Растения, которые едят насекомых
12:47
Растения, которые едят насекомых
Безумный мир
На видео сняли странного дельфина из китайской реки
00:44
На видео сняли странного дельфина из китайской реки
Безумный мир
Детективная история, разгаданная спустя десятки лет
05:15
Детективная история, разгаданная спустя десятки лет
Истории
Удивительные «стеклянные» существа планеты
10:51
Удивительные «стеклянные» существа планеты
Безумный мир
В вулканах обнаружили странных живых существ
10:31
В вулканах обнаружили странных живых существ
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение