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Затерянный «город гигантов» поставил ученых в тупик 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте о необычной находке, которую сделали исследователи в Эквадоре, небольшом государстве Южной Америки. Несколько веков назад сюда устремлялись путешественники, считая, что именно здесь находится мифическая страна Эльдорадо. Но недавно в Эквадоре обнаружили затерянный город, в котором, по древним легендам, жили гиганты. Что же это за город, кто там действительно жил и почему жители оставили место? Ответы ищите в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, за сколько Иуда предал Христа в переводе на наши деньги.
Истории , Видео
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