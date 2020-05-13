Затерянный «город гигантов» поставил ученых в тупик 

Смотрите видео и узнайте о необычной находке, которую сделали исследователи в Эквадоре, небольшом государстве Южной Америки. Несколько веков назад сюда устремлялись путешественники, считая, что именно здесь находится мифическая страна Эльдорадо. Но недавно в Эквадоре обнаружили затерянный город, в котором, по древним легендам, жили гиганты. Что же это за город, кто там действительно жил и почему жители оставили место? Ответы ищите в ролике.