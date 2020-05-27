В Великобритании погибла щука рекордного размера 

В британском графстве Норт-Йоркшир была обнаружена щука рекордного размера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Щука погибла по естественным причинам в период самоизоляции, введенной на фоне пандемии COVID-19 в Великобритании. Среди прочих ограничительных мер также запрещалась рыбная ловля. Щука весила 24 килограмма, а ее длина составляла 120 сантиметров. Предположительно, рыбе было 11 лет.

Самая крупная щука, пойманная ранее в Великобритании, весила чуть больше 21 килограмма. Рекорд был поставлен 18 лет назад в Уэльсе. Мировым рекордом считается щука весом 26,7 килограмма, которую в 2017 году выловил чех Лукас Матейка.

В Норт-Йоркшире щуку обнаружил владелец частного рыболовного заказника Брайан Морланд, когда прогуливался с собакой. Щука лежала на берегу пруда. Морланд предположил, что она скончалась после нереста.