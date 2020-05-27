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Календарь с нацистами вызвал международный скандал 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Календарь с нацистами вызвал международный скандал
Фото: depositphotos.com
Чешское издательство «Наше Войско» выпустило календарь на 2021 год с портретами 11 известных нацистов. Это спровоцировало международный скандал, сообщает The Telegraph.
В календарь попали портреты фюрера Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха, организатора холокоста Адольфа Эйхмана и доктора Йозефа Менгеле. Его стоимость составила 499 крон. Это примерно 1441 рубль.
Публикация календаря вызвала шквал критики. Организация, представляющая жертв холокоста, подала заявление о возбуждении уголовного дела на издательство.
«Я считаю недопустимым, что даже в год, отмечающий 75-ю годовщину победы над нацизмом, нацистские лидеры законно продвигаются в этой стране», — заявил председатель Фонда жертв холокоста Михал Клима.
Кроме того, против календаря выступили посол Германии, посол Израиля и глава МВД Чехии.
Директор издательства Эмерих Дртина заявил, что не продвигал нацистскую идеологию:
«Каждая фигура имеет значение в истории. Мы не хотим быть как при социализме, когда то, что не было разрешено, было вырезано и было запрещено писать».
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Комментарии 12
Истории , Йозеф Менгеле , Генрих Гиммлер , Адольф Эйхман , МВД , Daily Telegraph
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