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Как в РСФСР появилась Татарская АССР 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как в составе РСФСР появилась Татарская автономная республика. Это случилось 27 мая 1920 года, и с тех пор жизнь в регионе радикально изменилась. Сейчас на территории Татарстана проживают представители более сотни национальностей, а столица республики Казань признана одним из самых красивых и любимых туристами городов России. Какой путь прошла республика за столетие, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как медведь-артиллерист служил во время войны в польской армии.
Истории , Видео
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