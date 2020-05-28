Как в РСФСР появилась Татарская АССР 

Смотрите видео и узнайте, как в составе РСФСР появилась Татарская автономная республика. Это случилось 27 мая 1920 года, и с тех пор жизнь в регионе радикально изменилась. Сейчас на территории Татарстана проживают представители более сотни национальностей, а столица республики Казань признана одним из самых красивых и любимых туристами городов России. Какой путь прошла республика за столетие, узнайте из ролика.