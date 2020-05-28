Почему на старых фото люди не улыбались 

Смотрите видео и узнайте, почему на старинных фотографиях не найти улыбающихся людей. Зачастую на снимках позапрошлого и начала прошлого века люди очень напряжены и кажутся сердитыми. Из-за этого снимки выглядят даже немного пугающими. Но объясняется такая особенность просто: тогда процесс фотографирования занимал довольно много времени, поэтому люди вынуждены были долго сохранять неподвижность и сильно уставали. В такой ситуации было уже не до улыбок, что и отражают кадры.