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Трое рыбаков вытащили из реки огромного сома 

Мира Маркина 1 час назад
Трое рыбаков вытащили из реки огромного сома
Фото: из личного архива
Трое рыбаков вытащили из реки Миссисипи огромного голубого сома. Об этом сообщает газета The Nachez Democrat.
Мужчины поймали 40-килограммовую рыбу во время ежегодного конкурса рыболовов, который проводится в городе Натчез. В этом году участники турнира ловили рыбу с 14 лодок.
По словам одного из мужчин, которому удалось выловить сома, Ларкина Смита, он впервые поймал настолько крупную рыбу. По мнению американца, ему едва ли удастся когда-нибудь поймать рыбу подобного размера:
«Такое просто бывает нечасто».
Уточняется, что сом был пойман при помощи перемета.
Однако Смиту и его товарищам не удалось побить рекорд Миссисипи по ловле голубых сомов. Самый крупный сом в штате был пойман в 1997 году и весил 45,8 килограмма.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в Великобритании погибла щука рекордного размера.
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