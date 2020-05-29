Трое рыбаков вытащили из реки огромного сома 

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Трое рыбаков вытащили из реки Миссисипи огромного голубого сома. Об этом сообщает газета The Nachez Democrat.

Мужчины поймали 40-килограммовую рыбу во время ежегодного конкурса рыболовов, который проводится в городе Натчез. В этом году участники турнира ловили рыбу с 14 лодок.

По словам одного из мужчин, которому удалось выловить сома, Ларкина Смита, он впервые поймал настолько крупную рыбу. По мнению американца, ему едва ли удастся когда-нибудь поймать рыбу подобного размера:

«Такое просто бывает нечасто».

Уточняется, что сом был пойман при помощи перемета.

Однако Смиту и его товарищам не удалось побить рекорд Миссисипи по ловле голубых сомов. Самый крупный сом в штате был пойман в 1997 году и весил 45,8 килограмма.