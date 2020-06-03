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Немецкий фотограф объяснил «магию россиян» 

Мира Маркина 2 часа назад
Немецкий фотограф объяснил «магию россиян»
Фото: РИА Новости
Немецкий фотограф Франк Херфорт в беседе с телеканалом ZDF объяснил, в чем заключается "магия россиян".
"Русских объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. Семья для них важнее всего",
— отметил немец.
Вдобавок к этому, Херфорт развеял миф о том, что русские — угрюмые и необщительные. По мнению фотографа, россияне, напротив, доброжелательные и гостеприимные:
"В любом случае Россия — это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке".
Франк Херфорт женат на русской девушке, у них двое детей. Не так давно он издал фотокнигу "Русские сказки", в которой лишь с помощью одних снимков рассказал о настоящей жизни русских людей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что фотограф показал жизнь в Нью-Йорке на фоне пандемии.
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