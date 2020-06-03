Немецкий фотограф объяснил «магию россиян» 

Немецкий фотограф Франк Херфорт в беседе с телеканалом ZDF объяснил, в чем заключается "магия россиян".

"Русских объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. Семья для них важнее всего",

— отметил немец.

Вдобавок к этому, Херфорт развеял миф о том, что русские — угрюмые и необщительные. По мнению фотографа, россияне, напротив, доброжелательные и гостеприимные:

"В любом случае Россия — это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке".

Франк Херфорт женат на русской девушке, у них двое детей. Не так давно он издал фотокнигу "Русские сказки", в которой лишь с помощью одних снимков рассказал о настоящей жизни русских людей.