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Самая высокая собака в мире снова установила рекорд 

Анастасия Иванова 59 минут назад
Самая высокая собака в мире установила рекорд
Фото: @glampinky13
Немецкий дог по кличке Фредии во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса. Заслуживший звание самого высокого пса в мире, теперь он признан самым пожилым представителем этой породы.
Фредди и его сестре Флер, которая родилась немного позже, исполнилось восемь лет. Вместе с хозяйкой Клэр Стонеман они живут в английском графстве Норфолк.
В честь праздника женщина устроила своими питомцам праздник: развесила шары, устроила фотосессию и заказала собачий торт.
«Фредди и Флер отлично провели время. Мы украсили для них сад. В тот день они получили кучу любимых лакомств и плюшевых игрушек», — поделилась Клэр Стонеман.
@glampinky13
В первый раз немецкого дога признали самым высоким в мире: его рост в холке достигает 1,035 метра.
«Окружающие всегда удивляются их размерам, а некоторые даже пугаются. Говорят, что я выгуливаю по улице лошадь!».
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне поймали "чупакабру" с красными глазами.
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