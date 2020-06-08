Самая высокая собака в мире установила рекорд

Немецкий дог по кличке Фредии во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса. Заслуживший звание самого высокого пса в мире, теперь он признан самым пожилым представителем этой породы.

Фредди и его сестре Флер, которая родилась немного позже, исполнилось восемь лет. Вместе с хозяйкой Клэр Стонеман они живут в английском графстве Норфолк.

В честь праздника женщина устроила своими питомцам праздник: развесила шары, устроила фотосессию и заказала собачий торт.

«Фредди и Флер отлично провели время. Мы украсили для них сад. В тот день они получили кучу любимых лакомств и плюшевых игрушек», — поделилась Клэр Стонеман.

@glampinky13

В первый раз немецкого дога признали самым высоким в мире: его рост в холке достигает 1,035 метра.