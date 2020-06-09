Блогер под псевдонимом Денис Самсебесказал, живущий в Нью-Йорке, рассказал, как живет город на фоне массовых протестов. Своими историями россиянин делится на странице в Facebook.

По его словам, в Нью-Йорке уже закончились все беспорядки, грабежи и вандализм. Массовые протесты в городе продолжаются, однако проходят они мирно.

"У кого не почитаешь, так происходящее в США — сплошной грабеж и бесконечное насилие. Не знаю, что там творится в других городах, но Нью-Йорк эту фазу прошел. Протесты не утихают и каждый день на улицы выходят тысячи и тысячи людей, но вместо разбитых магазинов, сожженных машин и драк с копами теперь исключительно мирный протест с цивилизованным выражением своего мнения, музыкой и танцами… Даже сложно представить, что творилось на тех же самых улицах всего несколько дней назад", — написал россиянин.

Сейчас люди каждый день с утра собираются и идут маршем по улицам города. В основном, в протестах принимают участие молодые.

"Людей в этом участвует столько, что начинает казаться, будто весь город только и занимается тем, что протестует. В манифестациях, как правило, участвует молодежь, но их активно поддерживают выходящие из домов и стоящие на тротуарах местные жители всех возрастов и цветов кожи".

Денис Самсебесказал/ Facebook

После манифестаций, по словам блогера, протестующие жители Нью-Йорка расслабляются: слушают музыку и танцуют.

"Не знаю, что случилось, но куда-то резко пропала вся агрессия. Протестующие спокойно ходят по улицам, ничего не бьют и прилежно убирают за собой мусор, а полиция движется за ними на удалении и не предпринимает никаких действий".