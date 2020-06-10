Мужчина спокойно стоял со стрелой, попавшей в сердце

Житель города Наньин в Китае Сяо Пэн выжил после того, как стрела арбалета попала ему в грудь. Об этом пишет New York Post.

Мужчина купил себе арбалет и стрелы, чтобы тренироваться в стрельбе дома. Во время одного из занятий, 6 июня, он случайно ранил себя. Стрела воткнулась менее чем в сантиметре от его сердца.

New York Post

Когда это произошло, мужчина сохранял спокойствие и держался на ногах. Врачи госпитализировали его в больницу и час проводили операцию по удалению стрелы. Сейчас мужчина восстанавливается после случившегося.