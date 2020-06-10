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Мужчина спокойно стоял со стрелой в сантиметре от сердца 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Мужчина спокойно стоял со стрелой, попавшей в сердце
Фото: depositphotos.com
Житель города Наньин в Китае Сяо Пэн выжил после того, как стрела арбалета попала ему в грудь. Об этом пишет New York Post.
Мужчина купил себе арбалет и стрелы, чтобы тренироваться в стрельбе дома. Во время одного из занятий, 6 июня, он случайно ранил себя. Стрела воткнулась менее чем в сантиметре от его сердца.
New York Post
Когда это произошло, мужчина сохранял спокойствие и держался на ногах. Врачи госпитализировали его в больницу и час проводили операцию по удалению стрелы. Сейчас мужчина восстанавливается после случившегося.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что мужчина узнал о родстве с королями и зазнался.
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