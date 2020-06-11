Майкл Джордан поймал огромную рыбу

Майкл Джордан похвастался своим уловом. Баскетболист выловил огромного марлина весом в 200 килограммов. Об этом сообщает The Guardian.

Баскетболист принимает участие в ежегодном конкурсе по ловле марлинов Big Rock Blue Marlin Tournament. Его проводят в Северной Каролине. Призовой фонд составляет 3,3 миллиона долларов (230 миллионов рублей), а победитель получает треть суммы.

Пока что Джордану не удалось занять призовое место. Самый большой марлин, которого удалось поймать на соревновании, весит 224 килограмма. Баскетболист занимает шестое место.

Джордан рассказал, что не отчаивается, так как конкурс еще не закончился, и у него есть шанс попасть в тройку призеров.