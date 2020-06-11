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Майкл Джордан похвастался выловленной рыбой в 200 килограмм 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Майкл Джордан поймал огромную рыбу
Фото: The Big Rock Blue Marlin Tournament/ Facebook
Майкл Джордан похвастался своим уловом. Баскетболист выловил огромного марлина весом в 200 килограммов. Об этом сообщает The Guardian.
Баскетболист принимает участие в ежегодном конкурсе по ловле марлинов Big Rock Blue Marlin Tournament. Его проводят в Северной Каролине. Призовой фонд составляет 3,3 миллиона долларов (230 миллионов рублей), а победитель получает треть суммы.
Пока что Джордану не удалось занять призовое место. Самый большой марлин, которого удалось поймать на соревновании, весит 224 килограмма. Баскетболист занимает шестое место.
Джордан рассказал, что не отчаивается, так как конкурс еще не закончился, и у него есть шанс попасть в тройку призеров.
"Буду рад вернуться с рыбой чуть покрупнее», — сказал он в интервью.
Ранее "Рамблер" сообщал, что мужчина из Индии завещал свое состояние слонам.
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Истории , Майкл Джордан
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