Находки археологов, заведшие историков в тупик 

Видео рассказывает о находках археологов, которые не на шутку озадачили историков. Археологические раскопки ведутся по всему миру, и благодаря им человечество узнаёт больше о предках. Но некоторым артефактам, которые попадаются в руки археологам, объяснение найти пока невозможно. Чем удивил специалистов камень Бенбен, кто построил обелиски в Эфиопии, как появился японский мегалит Иши-но-Ходен — обо всём этом узнайте из ролика.