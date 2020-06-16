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Находки археологов, заведшие историков в тупик 

Елена Красовская 3 часа назад
Видео рассказывает о находках археологов, которые не на шутку озадачили историков. Археологические раскопки ведутся по всему миру, и благодаря им человечество узнаёт больше о предках. Но некоторым артефактам, которые попадаются в руки археологам, объяснение найти пока невозможно. Чем удивил специалистов камень Бенбен, кто построил обелиски в Эфиопии, как появился японский мегалит Иши-но-Ходен — обо всём этом узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что пользователи Сети вспомнили самые стыдные семейные традиции.
Истории , Вещи , Видео , Места
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