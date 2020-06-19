Чем завершилась самая смертоносная эпидемия XX века 

Видео рассказывает о самой смертоносной пандемии прошлого века. В 1918 году мир захватил «испанский грипп», который умертвил около 100 миллионов человек. Название «испанка» болезнь получила потому, что впервые её выявили в Мадриде. Врачи тогда не смогли победить грипп, поскольку не знали, как с ним бороться. В начале двадцатого столетия считали, что грипп вызывают бактерии, тогда как в реальности это вирус, а его смогли выделить лишь в тридцатые годы. Найти лекарство от испанки так и не получилось. Смотрите ролик и узнайте, как же завершилась эпидемия.