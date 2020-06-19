Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем завершилась самая смертоносная эпидемия XX века 

Елена Красовская 5 часов назад
Видео рассказывает о самой смертоносной пандемии прошлого века. В 1918 году мир захватил «испанский грипп», который умертвил около 100 миллионов человек. Название «испанка» болезнь получила потому, что впервые её выявили в Мадриде. Врачи тогда не смогли победить грипп, поскольку не знали, как с ним бороться. В начале двадцатого столетия считали, что грипп вызывают бактерии, тогда как в реальности это вирус, а его смогли выделить лишь в тридцатые годы. Найти лекарство от испанки так и не получилось. Смотрите ролик и узнайте, как же завершилась эпидемия.
Ранее «Рамблер» назвал привычки, оставшиеся у людей с первобытных времен.
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Море под Москвой: чем на самом деле оно опасно
Море под Москвой: чем на самом деле оно опасно
О чем не нужно говорить со священником
О чем не нужно говорить со священником
Эксперты объяснили как, нельзя заряжать телефон
Эксперты объяснили как, нельзя заряжать телефон
Видео
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Минобороны рассекретило бумаги о Параде Победы в 1945
01:45
Минобороны рассекретило бумаги о Параде Победы в 1945
Истории
Бульдоги-скейтеры сцепились за доску
00:40
Бульдоги-скейтеры сцепились за доску
Безумный мир
На видео попал «жалкий» взрыв офиса связи в КНДР
00:32
На видео попал «жалкий» взрыв офиса связи в КНДР
Безумный мир
В небе над Японией сняли неопознанный шар
00:55
В небе над Японией сняли неопознанный шар
Безумный мир Места
Чем завершилась самая смертоносная эпидемия XX века
03:31
Чем завершилась самая смертоносная эпидемия XX века
Истории
Посетители зоопарка насмерть закормили белок
00:40
Посетители зоопарка насмерть закормили белок
Безумный мир
На видео попало сражение горе-грабителей с банкоматом
00:48
На видео попало сражение горе-грабителей с банкоматом
Люди Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение