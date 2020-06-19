Девушка нашла отца по одному фото 

Американка Алисия Уоррен нашла своего отца благодаря одной фотографии в Instagram. Об этом пишет газета Metro.

Девушке 34 года, и она никогда не знала своего отца. Мать Алисии Уоррен в юности закрутила роман с офицером во время отдыха на острове в Тихом океане. Они были вместе несколько дней, а потом разъехались. Дома мать девушки обнаружила, что беременна, но о мужчине ничего не знала, кроме имени — Питер Гольдстейн.

@alicia_warren

В Сети Алисия Уоррен не нашла отца, поэтому обратилась в биотехнологическую компанию. Там ей помогли разыскать мужчину, который мог бы быть ее близким родственником с вероятностью в 50 процентов. Девушку удивила их схожесть по фото, она связалась с Питером и шокировала его своей новостью.

У мужчины есть жена и двое детей. Они встретились и договорились видеться по выходным.