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Девушка нашла отца по одному фото 

Анастасия Иванова 1 час назад
Девушка нашла отца по одному фото
Фото: @alicia_warren
Американка Алисия Уоррен нашла своего отца благодаря одной фотографии в Instagram. Об этом пишет газета Metro.
Девушке 34 года, и она никогда не знала своего отца. Мать Алисии Уоррен в юности закрутила роман с офицером во время отдыха на острове в Тихом океане. Они были вместе несколько дней, а потом разъехались. Дома мать девушки обнаружила, что беременна, но о мужчине ничего не знала, кроме имени — Питер Гольдстейн.
@alicia_warren
В Сети Алисия Уоррен не нашла отца, поэтому обратилась в биотехнологическую компанию. Там ей помогли разыскать мужчину, который мог бы быть ее близким родственником с вероятностью в 50 процентов. Девушку удивила их схожесть по фото, она связалась с Питером и шокировала его своей новостью.
У мужчины есть жена и двое детей. Они встретились и договорились видеться по выходным.
«Мы очень много разговаривали перед тем, как встретиться. Так что мы оба чувствовали себя комфортно», — рассказала американка.
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Истории , газета Metro
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