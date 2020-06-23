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Откуда появилась фраза «деньги не пахнут» 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, откуда появилось расхожее выражение «деньги не пахнут». Эта фраза пришла к нам ещё из Древнего Рима, а произнёс её император Веспасиан, правивший в первом веке нашей эры. Веспасиан ввёл налог на общественные туалеты, а когда сын упрекнул его в таком стяжательстве, император попросил наследника понюхать деньги. Когда сын ответил, что запаха нет, Веспасиан и высказал мысль, что деньги не пахнут.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как рассчитывалась стоимость товара, когда не было ценников.
Истории , Видео
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