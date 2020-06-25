Как кумиром солдат стал придуманный герой 

Смотрите видео и узнайте историю одного из самых известных бойцов советской армии. Этот персонаж был выдуман, но всё равно пользовался огромной популярностью среди солдат. Василий Тёркин оказался таким близким и понятным, что многие были уверены, что образ списан с реального человека. Литературным отцом Тёркина стал поэт Александр Твардовский, который в 1942 году и написал первые строки. Как Тёркин стал любимцем фронтовиков, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как американцы по ошибке разбомбили Прагу.