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Как кумиром солдат стал придуманный герой 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте историю одного из самых известных бойцов советской армии. Этот персонаж был выдуман, но всё равно пользовался огромной популярностью среди солдат. Василий Тёркин оказался таким близким и понятным, что многие были уверены, что образ списан с реального человека. Литературным отцом Тёркина стал поэт Александр Твардовский, который в 1942 году и написал первые строки. Как Тёркин стал любимцем фронтовиков, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как американцы по ошибке разбомбили Прагу.
Истории , Видео , Александр Твардовский
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