Русский дачник сдал соседей в полицию за секс-игры

Владелец дачного участка в Одинцовском районе Московской области не смог терпеть своих соседей и настучал на них в полицию.
При этом 29-летний Анатолий жаловался не на громкую музыку в неположенное время, а за слишком шумные интимные игрища обитателей соседнего дома. Оказалось, пара, проживающая рядом с Анатолием, слишком часто и громко, по его мнению, предавалась любовным утехам.
Мужчина хотел провести самоизоляцию на даче в тишине и покое, однако такая бурная жизнь соседей ему не давала отдохнуть и в какой-то момент он не выдержал, решив пожаловаться на них в полицию.
"Заявление гражданина было принято, и по нему началась работа. На место был направлен наряд патрульно-постовой службы", — цитирует "Комсомольская правда" своего источника в правоохранительных органах.
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