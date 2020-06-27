Русский дачник сдал соседей в полицию за секс-игры

Владелец дачного участка в Одинцовском районе Московской области не смог терпеть своих соседей и настучал на них в полицию.

При этом 29-летний Анатолий жаловался не на громкую музыку в неположенное время, а за слишком шумные интимные игрища обитателей соседнего дома. Оказалось, пара, проживающая рядом с Анатолием, слишком часто и громко, по его мнению, предавалась любовным утехам.

Мужчина хотел провести самоизоляцию на даче в тишине и покое, однако такая бурная жизнь соседей ему не давала отдохнуть и в какой-то момент он не выдержал, решив пожаловаться на них в полицию.