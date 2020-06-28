Артисты цирка стали таксистами ради животных 

Артисты цирка-шапито "Звездный" из Новосибирска пошли работать в такси, чтобы прокормить животных. Об этом пишет Mash.
Из-за пандемии коронавируса цирк застрял в Чите. Артисты вместе с животными находятся там еще с марта и не могут поехать дальше. Цирк привез в Читу тигров, верблюдов, хорьков, пони и коз.
Из-за того, что нет посетителей, артистам пришлось пойти работать не по своей специальности.
"Кто-то сейчас работает грузчиком, кто-то развозит пиццу, кто-то таксует", — рассказал инспектор манежа Максим.
В социальных сетях появилась информация, что артисты собирают деньги. Однако они опровергли это:
"Пока мы справляемся и у нас все достаточно неплохо. Если было бы все плохо, мы бы уже пожаловались".
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