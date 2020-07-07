Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Угон самолета, который 40 лет оставался загадкой 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте о загадочной детективной истории, которая десятилетиями мучила американскую полицию. В 1971 году Дэн Купер захватил самолёт, получил от властей выкуп в 200 000 долларов, отпустил всех заложников и приказал пилотам поднять машину в воздух. На высоте он выпрыгнул с парашютом и больше никто и никогда его не видел. До сих пор полиция не может разгадать личность преступника и понять, что с ним стало после преступления.
Ранее «Рамблер» вспомнил самые смехотворные приговоры в истории.
Истории , Видео , Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грязные секреты Османской империи
Грязные секреты Османской империи
Жуткие эксперименты над людьми в нацистской Германии
Жуткие эксперименты над людьми в нацистской Германии
3 худших советских самолёта Великой Отечественной
3 худших советских самолёта Великой Отечественной
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Как жили пленные немцы в СССР
23:45
Как жили пленные немцы в СССР
Истории
Угон самолета, который 40 лет оставался загадкой
13:54
Угон самолета, который 40 лет оставался загадкой
Истории Люди
Медведь припугнул туристку захотевшую селфи с ним
00:51
Медведь припугнул туристку захотевшую селфи с ним
Безумный мир
Кот ошалел от голоса хозяина
00:11
Кот ошалел от голоса хозяина
Безумный мир
Когда создадут машину времени
11:00
Когда создадут машину времени
Безумный мир
Грязные секреты Османской империи
10:21
Грязные секреты Османской империи
Истории
На видео показали марсианский кратер Королев
00:50
На видео показали марсианский кратер Королев
Места Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение