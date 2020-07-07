Угон самолета, который 40 лет оставался загадкой 

Смотрите видео и узнайте о загадочной детективной истории, которая десятилетиями мучила американскую полицию. В 1971 году Дэн Купер захватил самолёт, получил от властей выкуп в 200 000 долларов, отпустил всех заложников и приказал пилотам поднять машину в воздух. На высоте он выпрыгнул с парашютом и больше никто и никогда его не видел. До сих пор полиция не может разгадать личность преступника и понять, что с ним стало после преступления.