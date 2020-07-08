Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые легкие пароли для взлома 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Эксперты рассказали, какие пароли легче всего взломать злоумышленникам. Об этом пишет РИА Новости.
Так, легко взломать пароли с указанием простых слов, например, password или qwerty, и с личными данными пользователей — именем, датой рождения и номерами телефонов.
"Результаты внутренних и внешних тестирований на проникновение, проведенных нашими специалистами в прошлом году, показали, что одним из самых популярных оказался пароль формата "МесяцГод" в латинской раскладке, например, Ltrf, hm2019 или Fduecn2019. Такие пароли встречались в каждой третьей компании, а в одной организации они были подобраны для более чем 600 пользователей", — рассказала руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.
По словам члена экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгения Лифшица, сначала злоумышленники перебирают словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем пытаются войти с помощью личных данных, найденных в результате социальной инженерии. Например, имени, фамилии и года рождения.
"Можно дать однозначную рекомендацию не пользоваться паролями по умолчанию и не применять слабые пароли, по которым перебор пойдет в первую очередь. Это последовательности цифр: 12345, даты рождения: 01.01.1990, номера телефонов, простые слова типа password или qwerty", — посоветовал специалист.
Кроме того, не стоит использовать имена близких. Их тоже легко найти в открытом доступе. Лучше придумывать пароли, состоящие из случайного набора букв, цифр и знаков.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России появился "Город беса".
Комментарии
Истории , Видео , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пышная купальщица промахнулась мимо бассейна
Пышная купальщица промахнулась мимо бассейна
Ляля Дроздова: судьба юной любовницы Берии
Ляля Дроздова: судьба юной любовницы Берии
Пес-шутник искупал хозяина в реке
Пес-шутник искупал хозяина в реке
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Ураган унес палатку с продавцом и покупателем
02:30
Ураган унес палатку с продавцом и покупателем
Безумный мир
Хитрая чайка облапошила наивного туриста
00:39
Хитрая чайка облапошила наивного туриста
Безумный мир
Предсказания на будущее, в которые верится с трудом
09:23
Предсказания на будущее, в которые верится с трудом
Безумный мир
Как жили пленные немцы в СССР
23:45
Как жили пленные немцы в СССР
Истории
Угон самолета, который 40 лет оставался загадкой
13:54
Угон самолета, который 40 лет оставался загадкой
Истории Люди
Медведь припугнул туристку захотевшую селфи с ним
00:51
Медведь припугнул туристку захотевшую селфи с ним
Безумный мир
Кот ошалел от голоса хозяина
00:11
Кот ошалел от голоса хозяина
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение