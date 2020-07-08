Названы самые легкие пароли для взлома 

Эксперты рассказали, какие пароли легче всего взломать злоумышленникам. Об этом пишет РИА Новости.

Так, легко взломать пароли с указанием простых слов, например, password или qwerty, и с личными данными пользователей — именем, датой рождения и номерами телефонов.

"Результаты внутренних и внешних тестирований на проникновение, проведенных нашими специалистами в прошлом году, показали, что одним из самых популярных оказался пароль формата "МесяцГод" в латинской раскладке, например, Ltrf, hm2019 или Fduecn2019. Такие пароли встречались в каждой третьей компании, а в одной организации они были подобраны для более чем 600 пользователей", — рассказала руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

По словам члена экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгения Лифшица, сначала злоумышленники перебирают словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем пытаются войти с помощью личных данных, найденных в результате социальной инженерии. Например, имени, фамилии и года рождения.

"Можно дать однозначную рекомендацию не пользоваться паролями по умолчанию и не применять слабые пароли, по которым перебор пойдет в первую очередь. Это последовательности цифр: 12345, даты рождения: 01.01.1990, номера телефонов, простые слова типа password или qwerty", — посоветовал специалист.

Кроме того, не стоит использовать имена близких. Их тоже легко найти в открытом доступе. Лучше придумывать пароли, состоящие из случайного набора букв, цифр и знаков.