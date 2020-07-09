Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки 

Смотрите видео и узнайте о не самых приятных сторонах жизни русских крестьян. Многие любители старины говорят, что раньше в деревнях отношения были более искренним, а семье — более крепкими. Но в реальности в российской деревне царили нравы, которые вряд ли бы кто-то захотел перенять сейчас. Правда, говорить об нелицеприятных обычаях не принято. Ролик расскажет, что такое снохачество, почему безмужние солдатки вынуждены были отдаваться зажиточным соседям и из-за чего была высокой детская смертность.