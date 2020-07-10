Рабочие нашли послание-шутку 200-летней давности 

Строители, занимавшиеся ремонтом особняка в британском городе Ротерем, нашли странное послание от коллег, ремонтировавших его 200 лет назад.

Wentworth Woodhouse

Так, столяры Джо Хатчинсон и Джек Ричмонд, сняв одну из кровельных балок, увидели на ней надписи из прошлого. Все разобрать не удалось, однако стало понятно, что рабочие тогда изобретательно пошутили над прошлым хозяином особняка.

Wentworth Woodhouse

"Эта крыша была отремонтирована в марте 1830 года, когда было холодно и морозно. Джек Фолдинг, Джек Виккерс и Джек Рагг. Им всем нравилось пить, хотя никто и не хотел этого. [Неразборчивое слово] его звали Уильям Пик [неразборчиво] и он был брюхатый как [нечитаемо]", — было выцарапано углем на деревянной балке.

Судя по всему, Джек Фолдинг, Джек Виккерс и Джек Рагг были столярами, а Уильям Пик их нанимателем, над которым они шутили из-за его большого живота. Нынешние владельцы особняка собираются разыскать потомков столяров-шутников, чтобы выяснить, как сложилась их судьба.