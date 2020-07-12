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Группа Bon Jovi посвятила песню массовым протестам в США 

Стелла Шмель 2 часа назад
Группа Bon Jovi посвятила песню массовым протестам
Фото: depositphotos.com
Популярная группа Bon Jovi записала новую песню. По словам создателя музыкального коллектива Джона Бон Джови, трек посвящен афроамериканцу Джорджу Флойду, смерть которого стала отправной точкой для начала массовых протестов, получивших общее название Black lives matter.
Композиция была названа "American Reckoning", что в переводе на русский означает "Расплата по-американски".
Комментируя свою точку зрения, вокалист группы заявил, что считает величайшим даром артиста использовать свой голос, чтобы говорить об актуальных проблемах, которые волнуют каждого.
Ранее "Рамблер" писал, что в США людей крестят и исцеляют на "священном месте" смерти Флойда.
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