Рыбаки поймали 100-килограммовую акулу в реке 

Российские рыбаки поймали в устье реки акулу. Видео опубликовали на портале astv.ru.

Хищную рыбу поймали жители города Красногорск. Ее вес составил около 100 килограммов.

"Рыбаки ловят горбушу, попалась акула", — прокомментировал автор видео.

Руководитель природоохранной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал, что местные рыбаки поймали сельдевую акулу. Этот вид не представляет опасности для человека. Хищники питаются сельдью и горбушей.

По словам специалиста, эти акулы часто встречаются в водах Сахалина, но очень редко подплывают к берегам.