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Рыбаки поймали 100-килограммовую акулу в реке 

Анастасия Иванова 1 час назад
Российские рыбаки поймали в устье реки акулу. Видео опубликовали на портале astv.ru.
Хищную рыбу поймали жители города Красногорск. Ее вес составил около 100 килограммов.
"Рыбаки ловят горбушу, попалась акула", — прокомментировал автор видео.
Руководитель природоохранной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал, что местные рыбаки поймали сельдевую акулу. Этот вид не представляет опасности для человека. Хищники питаются сельдью и горбушей.
По словам специалиста, эти акулы часто встречаются в водах Сахалина, но очень редко подплывают к берегам.
Ранее "Рамблер" сообщал, что трехметровый китайский монстр попал на видео.
Истории , Видео , Дмитрий Лисицын , Радиостанция АСТВ
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