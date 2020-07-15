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Как космонавты СССР и США встретились над Эльбой 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте об историческом событии, которое случилось в июле 1975 года. 45 лет назад, в самый разгар холодной войны, в космосе встретились две сверхдержавы: 17 июля произошла первая стыковка советского космического корабля «Союз» и американского корабля «Аполлон». Планировалось, что первое рукопожатие космонавта Алексея Леонова и астронавта Томаса Стаффорда произойдёт ровно над Москвой, но из-за небольшой задержки корабль в этот момент был уже над Эльбой где в 1945 году встретились советские и американские солдаты. Ролик рассказывает о подробностях необычной космической встречи.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какие народные приметы помогут предугадать дождь.
Истории , Видео , Алексей Леонов , Томас Стаффорд
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