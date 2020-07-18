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Американских космонавтов шокировал туалет на «Союзе» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Космонавтов США шокировал туалет на «Союзе»
Фото: depositphotos.com
Астронавтов НАСА шокировал туалет на советских космических кораблях "Союз". Об этом рассказал дважды Герой СССР, летчик-космонавт Владимир Джанибеков, сообщает РИА Новости.
Он поделился своими воспоминаниями на торжественном мероприятии к годовщине стыковки «Союза» и «Аполлона».
«Элементарно: дырочка, пи-пи через клапан. У [Анатолия] Филипченко спрашивают: какой размер выходного устройства? Он пишет: "XXXL". Дамы выстраиваются в очередь за автографом к Анатолию Васильевичу. [Алексей] Леонов в стороне отдыхает», — поделился Джанибеков.
На кораблях "Аполлон" космонавты использовали специальные пакеты. Сейчас они тоже есть на борту, как запасное средство. Но с момента полета Гагарина в 1961 году в кораблях устанавливали туалеты.
Ранее "Рамблер" рассказывал про самые омерзительные факты из жизни космонавтов.
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Истории , Владимир Джанибеков , NASA , РИА Новости
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