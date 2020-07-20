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Создан онлайн-переводчик египетских иероглифов 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Создан онлайн-переводчик египетских иероглифов
Фото: depositphotos.com
Компания Google создала переводчик, с помощью которого пользователи могут расшифровать египетские иероглифы. Он является частью приложения «Fabricius».
Проект реализовали совместно с египтологами со всего мира. Пользователи могут загрузить изображения иероглифов, а затем специальная компьютерная программа сопоставляет их с символами в базе данных.
«Оцифровка текстового материала, который до сих пор был только в рукописных книгах, полностью изменит то, как египтологи ведут бизнес. Оцифрованные и аннотированные тексты потенциально могут помочь нам восстановить поврежденные записи на стенах и даже обнаружить те, о существовании которых мы не знали», — рассказал в интервью ВВС доктор Алекс Вудс из Австралийского центра египтологии.
Иероглифы Древнего Египта объединяют в себе логографические, слоговые и буквенные элементы с более чем 1000 различными символами. После закрытия языческих храмов в 5 веке знание иероглифического письма было утрачено. Расшифровать символы смог в 1820-х годах Жан-Франсуа Шампольон.
Ранее "Рамблер" сообщал, что оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети.
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Истории , Google
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