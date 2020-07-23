Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему Николай II не бежал из России, чтобы спастись 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и вспомните события столетней давности. 2 марта 1917 года российский император Николай Второй отрёкся от престола. Монархия в стране была ликвидирована, а возглавило Россию Временное правительство. Позднее царская семья была расстреляна. Между тем, у Романовых была возможность покинуть Россию, чтобы избежать гибели. Бегства монархов неоднократно случались в истории, но Николай Второй на это не решился. Почему царь не сбежал в Европу и не уберёг семью? Ответ ищите в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, кем был единственный монарх Америки.
Истории , Видео , Люди , Николай II
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало бы с Россией, если бы Чечня отделилась
Что стало бы с Россией, если бы Чечня отделилась
Что стало с зарубежным имуществом Николая II
Что стало с зарубежным имуществом Николая II
Что творила самая жестокая надзирательница концлагеря
Что творила самая жестокая надзирательница концлагеря
Видео
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
00:22
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
Безумный мир
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Самые жуткие обряды Древней Руси
10:40
Самые жуткие обряды Древней Руси
Истории
Почему Николай II не бежал из России, чтобы спастись
05:38
Почему Николай II не бежал из России, чтобы спастись
Истории Люди
На видео сняли аварийную посадку самолёта-разведчика
00:51
На видео сняли аварийную посадку самолёта-разведчика
Безумный мир
Военный пилот посадил пылающий самолет с детьми
06:24
Военный пилот посадил пылающий самолет с детьми
Люди Истории
Откуда у моряков появилась тельняшка
03:56
Откуда у моряков появилась тельняшка
Вещи Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Что изменилось в жизни СССР после Олимпиады-80
03:05
Что изменилось в жизни СССР после Олимпиады-80
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение