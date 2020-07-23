Почему Николай II не бежал из России, чтобы спастись 

Смотрите видео и вспомните события столетней давности. 2 марта 1917 года российский император Николай Второй отрёкся от престола. Монархия в стране была ликвидирована, а возглавило Россию Временное правительство. Позднее царская семья была расстреляна. Между тем, у Романовых была возможность покинуть Россию, чтобы избежать гибели. Бегства монархов неоднократно случались в истории, но Николай Второй на это не решился. Почему царь не сбежал в Европу и не уберёг семью? Ответ ищите в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, кем был единственный монарх Америки.