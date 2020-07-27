Названы неожиданные последствия пандемии

Ученые заявили, что у пандемии коронавируса будет неожиданное негативное последствие. Об этом сообщает журнал Science.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в мире резко выросло потребление одноразового пластика. Это подрывает цели по спасению экологии.

Исследователи считают, что к 2040 году количество пластика, который попадает в мировой океан, может увеличиться в три раза. По их словам, можно сократить объем выбросов на 80%. Для этого необходимо снизить производство первичного пластика, который раньше не использовался. Еще нужно усовершенствовать систему сбора мусора и разработать пластик, который легче утилизировать.