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Названы неожиданные последствия пандемии коронавируса 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Названы неожиданные последствия пандемии
Фото: depositphotos.com
Ученые заявили, что у пандемии коронавируса будет неожиданное негативное последствие. Об этом сообщает журнал Science.
Из-за распространения коронавирусной инфекции в мире резко выросло потребление одноразового пластика. Это подрывает цели по спасению экологии.
Исследователи считают, что к 2040 году количество пластика, который попадает в мировой океан, может увеличиться в три раза. По их словам, можно сократить объем выбросов на 80%. Для этого необходимо снизить производство первичного пластика, который раньше не использовался. Еще нужно усовершенствовать систему сбора мусора и разработать пластик, который легче утилизировать.

«Однако даже если нам удастся резко увеличить сбор и переработку пластика, поставленных целей все равно не добиться, если не заморозить производство первичного пластика на уровне 2020 года», — заявили ученые.

Ранее "Рамлер" сообщал, чтодемограф Алексей Ракша рассказал о ситуации с коронавирусом.
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