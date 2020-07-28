Филолог развеял миф о русском мате 

Российский филолог развеял самый популярный миф о русском мате. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на проректора по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктора филологических наук Михаила Осадчего.
Эксперт рассказал, что многие уверены в том, что мат в русском языке появился после нашествия Золотой Орды, но на самом деле нецензурная лексика была задолго до этого. Например, нецензурное слово, однокоренное с "хвоя" и "хворостина" происходит от древнего слова, обозначающего палочку из хвои. То же самое произошло со словом "блуждать".
Филолог отметил, что наибольшее распространение нецензурной брани в России произошло во времена революции 1917 года. Тогда было опасно выражаться на литературном языке, поэтому высшие слои общества перешли на общение матом.
"Представители власти той эпохи всячески кичились своей народностью. Эта мода на простой народ и крепкое словцо из уст власти и укрепила мат в нашей культуре и сделала его таким популярным", — отметил эксперт.
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