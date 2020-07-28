Филолог развеял миф о русском мате 

Российский филолог развеял самый популярный миф о русском мате. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на проректора по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктора филологических наук Михаила Осадчего.

Эксперт рассказал, что многие уверены в том, что мат в русском языке появился после нашествия Золотой Орды, но на самом деле нецензурная лексика была задолго до этого. Например, нецензурное слово, однокоренное с "хвоя" и "хворостина" происходит от древнего слова, обозначающего палочку из хвои. То же самое произошло со словом "блуждать".

Филолог отметил, что наибольшее распространение нецензурной брани в России произошло во времена революции 1917 года. Тогда было опасно выражаться на литературном языке, поэтому высшие слои общества перешли на общение матом.