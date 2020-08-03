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Россиянам рассказали, как придумать надежный пароль 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Назван легкий способ придумать надежный пароль
Фото: depositphotos.com
Россиянам рассказали, как создать надежный и запоминающийся пароль, который не взломают злоумышленники. Ролик с советами опубликован на YouTubeПервого канала.
Многие продолжают использовать в качестве пароля простую комбинацию цифр от единицы до шестерки. Для защиты своих персональных данных необходимо придумывать защитный код не только из цифр, но и из символов, а также строчных и прописных букв.
Чтобы создать надежный, но легко запоминающийся пароль, можно открыть текст любимой песни, выбрать любую строчку, взять оттуда первые буквы каждого слова и знаки препинания. Затем такой пароль порекомендовали разбавить какой-нибудь памятной датой.

«Чтобы взломать такой пароль, потребуются месяцы. Не каждый мошенник за такое возьмется», — сказала корреспондент канала.

Кроме того, россиянам посоветовали периодически менять свои пароли.
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