Назван легкий способ придумать надежный пароль

Россиянам рассказали, как создать надежный и запоминающийся пароль, который не взломают злоумышленники. Ролик с советами опубликован на YouTubeПервого канала.

Многие продолжают использовать в качестве пароля простую комбинацию цифр от единицы до шестерки. Для защиты своих персональных данных необходимо придумывать защитный код не только из цифр, но и из символов, а также строчных и прописных букв.

Чтобы создать надежный, но легко запоминающийся пароль, можно открыть текст любимой песни, выбрать любую строчку, взять оттуда первые буквы каждого слова и знаки препинания. Затем такой пароль порекомендовали разбавить какой-нибудь памятной датой.

«Чтобы взломать такой пароль, потребуются месяцы. Не каждый мошенник за такое возьмется», — сказала корреспондент канала.

Кроме того, россиянам посоветовали периодически менять свои пароли.