Пользователи Сети вспомнили самую невкусную еду, которую им приходилось есть в детстве. Они поделились своими рассказами в Twitter.

Так, пользовательница под ником «фасОлька» вспомнила манную кашу и тефтели в морковной подливе, которые готовили в детском саду. В школе россиянка не любила есть суп с макаронами из-за большого количества жира:

"По ощущениям, в сковороду сливали все масло мира, ибо в тарелке на этом супе был прям слой жира, а после еды долго тошнило".

Другие пользователи тоже пожаловались на меню из школьной столовой. В список самой отвратительной, по их мнению, еды вошли подлива, молочный суп с макаронами, гороховое пюре, манная каша с комочками, тушеная капуста и макаронная запеканка.

Еще в Сети вспомнили про холодец, "в котором были чуть ли не куриные ножки и свиная волосатая шкура".

Пользователи рассказали, что в детстве их часто заставляли есть то, что им не нравится: