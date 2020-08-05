Пользователи Сети вспомнили самую невкусную еду, которую им приходилось есть в детстве. Они поделились своими рассказами в Twitter.
Так, пользовательница под ником «фасОлька» вспомнила манную кашу и тефтели в морковной подливе, которые готовили в детском саду. В школе россиянка не любила есть суп с макаронами из-за большого количества жира:
"По ощущениям, в сковороду сливали все масло мира, ибо в тарелке на этом супе был прям слой жира, а после еды долго тошнило".
Другие пользователи тоже пожаловались на меню из школьной столовой. В список самой отвратительной, по их мнению, еды вошли подлива, молочный суп с макаронами, гороховое пюре, манная каша с комочками, тушеная капуста и макаронная запеканка.
Еще в Сети вспомнили про холодец, "в котором были чуть ли не куриные ножки и свиная волосатая шкура".
Пользователи рассказали, что в детстве их часто заставляли есть то, что им не нравится:
"Помню, как шла вся в слезах и думала, что не выдержу и выплюну, но мне говорили, что, если так сделаю, меня заставят это сожрать".
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