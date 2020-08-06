Москвичка пожаловалась на приезжих студентов и пожалела 

В Сети произошел конфликт между московскими и иногородними студентами. Жителей столицы разозлили занимающие места в вузах приезжие, но они нашли, что сказать в ответ.

Вопрос подняла блогер под ником ks.princess_pr в TikTok. Девушка пожаловалась, что из-за большого количества приезжих у москвичей значительно снижаются шансы на поступление в университет.

"Как меня бесит, что все едут поступать в Москву… Вы представляете, как нам, москвичам, сложно? Поставьте себя на наше место… Москва реально не резиновая. Не получится всей России в Москву приехать", — заявила блогер.

Иногородним студентам такое высказывание не понравилось. Девушку обвинили в высокомерии. По мнению ребят из регионов, москвичам просто нужно лучше готовиться к экзаменам.

"Если она тупая, то это не наши проблемы. Пусть вместо того, чтобы снимать очередной ролик, идет и готовится к ЕГЭ, как те, кто ради места в рейтинговых вузах пахал. Она [сумасшедшая], если считает, что рождение в Москве автоматически дает ей право на бюджетное место".

Кто-то вспомнил великих людей, тоже приехавших из провинции.

"Пусть скажет это Ломоносову, например. Этот колхозник когда-то тоже занял чье-то место в петербургской академии. Наверное здорово вообще оправдывать свою бестолковость ребятами из провинции, у которых даже хорошее школьное образование получить сложнее. Москвичам тяжело, очень".

Кроме того, по мнению абитуриентов из регионов, у жителей Москвы, по сравнению с ними, есть доступ к хорошему образованию и им проще подготовиться к ЕГЭ.