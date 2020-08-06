Москвичка пожаловалась на приезжих студентов и пожалела 

"Как меня бесит, что все едут поступать в Москву… Вы представляете, как нам, москвичам, сложно? Поставьте себя на наше место… Москва реально не резиновая. Не получится всей России в Москву приехать", — заявила блогер.
"Если она тупая, то это не наши проблемы. Пусть вместо того, чтобы снимать очередной ролик, идет и готовится к ЕГЭ, как те, кто ради места в рейтинговых вузах пахал. Она [сумасшедшая], если считает, что рождение в Москве автоматически дает ей право на бюджетное место".
"Пусть скажет это Ломоносову, например. Этот колхозник когда-то тоже занял чье-то место в петербургской академии. Наверное здорово вообще оправдывать свою бестолковость ребятами из провинции, у которых даже хорошее школьное образование получить сложнее. Москвичам тяжело, очень".
"Вы понимаете, как НАМ сложно? Мы настолько тупы, что имея доступ к лучшим дошкольным образовательным заведениям и в целом к лучшему качеству жизни, не можем соревноваться с Машами Пупкиными из Мухосранска, отучившимся в сельской школе и копящими год на переезд".