Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем индейцы носят на голове перья 

Елена Красовская 8 часов назад
Смотрите ролик и узнайте, почему индейцы носят головные уборы из перьев. Сначала писатели, а потом и киношники непременно упоминали, что индейцы украшают себя перьями, но зачем они это делали, никто не объяснял. Всё дело в том, что определённые перья говорят о принадлежности человека к тому или иному племени. Кроме того, множеством перьев украшал себя человек, многого добившийся, а самые пышные головные уборы носили самые важные люди племени: вождь и шаман.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как в аптеке продавали «лекарство» от коронавируса и жидкость с ящерицами.
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в метро появились огромные черные бочки
Почему в метро появились огромные черные бочки
Мужчина посадил семена из Китая и удивился урожаю
Мужчина посадил семена из Китая и удивился урожаю
Как спецслужбы СССР ликвидировали чекиста-предателя
Как спецслужбы СССР ликвидировали чекиста-предателя
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Самые нелепые ограбления, попавшие на камеру
10:16
Самые нелепые ограбления, попавшие на камеру
Люди
Зачем индейцы носят на голове перья
02:29
Зачем индейцы носят на голове перья
Истории
Загадки картин да Винчи, которые так и не разгадали
03:02
Загадки картин да Винчи, которые так и не разгадали
Люди Вещи
Водитель во время обгона разнес АЗС
00:24
Водитель во время обгона разнес АЗС
Люди
Собака, поющая в дуэте с хозяином, позабавила Сеть
01:00
Собака, поющая в дуэте с хозяином, позабавила Сеть
Безумный мир
К Земле несется астероид-исполин
00:32
К Земле несется астероид-исполин
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение