Зачем индейцы носят на голове перья 

Смотрите ролик и узнайте, почему индейцы носят головные уборы из перьев. Сначала писатели, а потом и киношники непременно упоминали, что индейцы украшают себя перьями, но зачем они это делали, никто не объяснял. Всё дело в том, что определённые перья говорят о принадлежности человека к тому или иному племени. Кроме того, множеством перьев украшал себя человек, многого добившийся, а самые пышные головные уборы носили самые важные люди племени: вождь и шаман.