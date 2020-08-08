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Названы популярные у россиян породы кошек 

Полина Алферова 1 час назад
Названы популярные у россиян породы кошек
Фото: Pixabay
Елена Шевченко, президент Международной фелинологической ассоциации, в интервью агентству «Москва» рассказала о самых популярных в России породах кошек. В рейтинге питомцев лидируют мейн-куны, британские, бенгальские и сибирские кошки.
«Британская порода кошек одна из самых популярных среди россиян, потому что они похожи на плюшевых мишек. По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек. Сибиряки традиционных окрасов тоже одни из самых популярных, они большие, нарядные, красивые и несложные в содержании», — уточнила предпочтения россиян Елена Шевченко.
Кстати, во время режима самоизоляции количество желающих завести кошку увеличилось. Специалист объяснила это тем обстоятельством, что люди нуждались в компании, им было важно «иметь какую-то часть природы, кого-то, с кем можно пообщаться, поиграть». Кроме того, у кошки нет особых требований к содержанию.
Ранее «Рамблер» писал, что названы «любимые» пароли мошенников.
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Истории , Елена Шевченко , АГН "Москва"
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