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Девушка рассказала об отличиях итальянцев от русских 

Анастасия Иванова 1 час назад
Девушка рассказала, что удивляет итальянцев в русских
Фото: depositphotos.com
Россиянка, живущая в Венеции, рассказала, чем итальянцы отличаются от русских и какие поступки ее соотечественников могут их удивить. Об этом она написала на портале «Пикабу».
По словам девушки, итальянцы работают не так, как принято в России. Например, магазины и другие предприятия открыты круглосуточно, только если в них трудятся иностранцы.
Кроме того, итальянцы не любят долгие прогулки, особенно в плохую погоду. Например, 40 минут пешком до центра для них — невообразимо.
Некоторые привычки россиян в еде могут не понять итальянцы. Так, по словам девушки, местные осудили бы ее за то, что она ест пасту с кетчупом, запивает мясо кофе или делает салат из всего, что есть в холодильнике:

«Примерно за все это меня бы линчевали итальянцы, если бы узнали».

Они едят в выбранное время только что-то определенное. Кроме того, итальянцы очень любят компании и редко проводят время в одиночестве.

«Иногда очень устаю от такой вынужденной социализации нон-стоп», — рассказала девушка.

Также большинство итальянцев начинают задумываться о своих планах на жизнь только после 25 лет.
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