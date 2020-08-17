Девушка рассказала, что удивляет итальянцев в русских

Россиянка, живущая в Венеции, рассказала, чем итальянцы отличаются от русских и какие поступки ее соотечественников могут их удивить. Об этом она написала на портале «Пикабу».

По словам девушки, итальянцы работают не так, как принято в России. Например, магазины и другие предприятия открыты круглосуточно, только если в них трудятся иностранцы.

Кроме того, итальянцы не любят долгие прогулки, особенно в плохую погоду. Например, 40 минут пешком до центра для них — невообразимо.

Некоторые привычки россиян в еде могут не понять итальянцы. Так, по словам девушки, местные осудили бы ее за то, что она ест пасту с кетчупом, запивает мясо кофе или делает салат из всего, что есть в холодильнике:

«Примерно за все это меня бы линчевали итальянцы, если бы узнали».

Они едят в выбранное время только что-то определенное. Кроме того, итальянцы очень любят компании и редко проводят время в одиночестве.

«Иногда очень устаю от такой вынужденной социализации нон-стоп», — рассказала девушка.

Также большинство итальянцев начинают задумываться о своих планах на жизнь только после 25 лет.