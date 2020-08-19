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Российский космонавт заснял пять неопознанных объектов 

Анастасия Иванова 1 час назад
Российский космонавт Иван Вагнер заснял группу из пяти неопознанных объектов в небе над Антарктидой. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас Иван Вагнер находится на Международной космической станции (МКС). Он снимал полярное сияние над Антарктидой. На видео попали пять неопознанных объектов, которые перемещались параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга. Их видно на 9-12 секундах ролика.
Космонавт предположил, что это могли быть метеоры или спутники. Он передал информацию о неопознанных объектах руководству Роскосмоса, в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.
Ранее "Рамблер" рассказывал, для чего предназначено отверстие в иллюминаторе.
Истории , Видео , Роскосмос , ЦНИИМАШ , РАН
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