Российский космонавт Иван Вагнер заснял группу из пяти неопознанных объектов в небе над Антарктидой. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас Иван Вагнер находится на Международной космической станции (МКС). Он снимал полярное сияние над Антарктидой. На видео попали пять неопознанных объектов, которые перемещались параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга. Их видно на 9-12 секундах ролика.