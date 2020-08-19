Российский космонавт Иван Вагнер заснял группу из пяти неопознанных объектов в небе над Антарктидой. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас Иван Вагнер находится на Международной космической станции (МКС). Он снимал полярное сияние над Антарктидой. На видео попали пять неопознанных объектов, которые перемещались параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга. Их видно на 9-12 секундах ролика.
Космонавт предположил, что это могли быть метеоры или спутники. Он передал информацию о неопознанных объектах руководству Роскосмоса, в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.
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