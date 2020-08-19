Выяснилось, что Горбачев мог частично сохранить СССР

Бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов рассказал, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев мог сохранить в составе Советского Союза восемь-десять республик. Об этом пишет "Комсомольская правда".

По словам Хасбулатова, можно было сохранить часть республик, если бы не августовский путч и Беловежский соглашения.

«Я считаю, что [Борис] Ельцин ведь фактически организовал заговор. Ведь не случайно он меня отослал в Южную Корею, чтобы я не помешал этому делу», — рассказал бывший председатель Верховного совета.

Хасбулатов добавил, что, если бы он находился в Москве, не позволил бы подписать соглашение. Кроме того, большинство председателей Верховных советов союзных республик называли произошедшее предательством. Однако они осознавали, что уже ничего нельзя сделать.

Как рассказал Руслан Хасбулатов, после подписания в 1991 году Беловежских соглашений обсуждалось постепенное восстановление СССР.