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Стало известно, что Горбачев мог частично сохранить СССР 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Выяснилось, что Горбачев мог частично сохранить СССР
Фото: globallookpress.com
Бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов рассказал, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев мог сохранить в составе Советского Союза восемь-десять республик. Об этом пишет "Комсомольская правда".
По словам Хасбулатова, можно было сохранить часть республик, если бы не августовский путч и Беловежский соглашения.

«Я считаю, что [Борис] Ельцин ведь фактически организовал заговор. Ведь не случайно он меня отослал в Южную Корею, чтобы я не помешал этому делу», — рассказал бывший председатель Верховного совета.

Хасбулатов добавил, что, если бы он находился в Москве, не позволил бы подписать соглашение. Кроме того, большинство председателей Верховных советов союзных республик называли произошедшее предательством. Однако они осознавали, что уже ничего нельзя сделать.
Как рассказал Руслан Хасбулатов, после подписания в 1991 году Беловежских соглашений обсуждалось постепенное восстановление СССР.
Ранее "Рамблер" рассказывал про известных американцев, которые сбежали в СССР.
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Комментарии 3
Истории , Михаил Горбачев , Руслан Хасбулатов , Комсомольская правда
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