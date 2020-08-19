Объяснены снятые космонавтом НЛО

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Объяснены снятые космонавтом неопознанные объекты 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Ученые объяснили неопознанные объекты, которые снял на видео российский космонавт Иван Вагнер. Об этом сообщает издание Daily Storm.
По словам специалистов, скорее всего, на видео попали спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска.

«Очевидно почти, что это эскадрилья спутников Илона. Они пока вместе летают, потом разбегутся», — рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Кадр из видео
Он добавил, что космонавт вряд ли не знал об этом, но хотел подшутить над своими подписчиками.

«Спутники такими стаями не летают, но вот после того, как их запускают подряд, они некоторое время движутся действительно», — сказал эксперт.

Ранее "Рамблер" сообщал, что космонавт заснял в небе пять неопознанных объектов.
Истории , Видео , Владимир Сурдин , Иван Вагнер , SpaceX
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