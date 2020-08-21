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Раскрыто загадочное содержимое египетских мумий 

Анастасия Иванова 1 час назад
Раскрыто загадочное содержимое египетских мумий
Фото: Swansea University
Три мумифицированных животных из Древнего Египта — змея, птица и кошка, — были проанализированы исследователями с помощью трехмерного сканирования с высоким разрешением. Об этом сообщает Scientific Reports.
Мумии, возраст которых более двух тысяч лет, принадлежали коллекции Египетского центра Университета в Суонси в Великобритании. Ранее учеными было определено, каким животным принадлежали останки. Теперь же были получены трехмерные изображения, которые позволили проанализировать останки до мельчайших подробностей.
Исследователи определили, что одна из мумий принадлежала кошке младше пяти месяцев, которую предположительно задушили. Птица была похожа на евразийскую пустельгу, а змея является молодой египетской коброй.
Известно, что древние египтяне мумифицировали животных и иногда хоронили их вместе с хозяином или в качестве пропитания для загробной жизни. Однако чаще всего животных приносили в жертву, после чего останки бальзамировали жрецы.
Ранее «Рамблер» писал о том, почему 20 августа не стоит гулять по улицам.
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