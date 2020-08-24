Раскрыт секрет предвыборного танца Ельцина в 1996

«За месяц до этого на одном из совещаний в штабе я говорю: "Хорошо бы Борис Николаевич все-таки на сцену вышел перед молодежью". Они говорят: "Нет, ну что вы. Он себя не очень чувствует". В штабе сидела Дьяченко, и, видимо, она рассказала Борису Николаевичу об этом»,