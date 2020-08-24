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Раскрыт секрет предвыборного танца Ельцина 1996 года 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Раскрыт секрет предвыборного танца Ельцина в 1996
Фото: depositphotos.com
В 1996 году первый президент России Борис Ельцин по собственной инициативе станцевал с музыкантом Евгением Осиным на предвыборном концерте. Организатор его предвыборной кампании Сергей Лисовский в опубликованной на YouTube шестой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х раскрыл секрет зажигательного танца.

«За месяц до этого на одном из совещаний в штабе я говорю: "Хорошо бы Борис Николаевич все-таки на сцену вышел перед молодежью". Они говорят: "Нет, ну что вы. Он себя не очень чувствует". В штабе сидела Дьяченко, и, видимо, она рассказала Борису Николаевичу об этом»,

— признался Лисовский.
По словам Сергея, президент самостоятельно выбрал артиста для выхода на сцену. Организатор предвыборной кампании уверен, что Ельцина завела атмосфера общего единения людей. Ведь в тот день на мероприятии присутствовало около миллиона зрителей.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что комнату из фильма «Брат 2» сдают за 15 тысяч в месяц.
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Истории , Борис Ельцин , Сергей Лисовский , Евгений Осин , Lenta.ru
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