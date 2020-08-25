В Москве больше не будет троллейбусов 

В Москве окончательно отказались от троллейбусов и заменили их на автобусы и электробусы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова.

С 25 августа по всей Москве начали ходить только электробусы и автобусы. Они также заменили троллейбусы на маршрутах М4, 28, 59, 60, 64, 72.

«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом», — добавил Антонов.

Он также отметил, что в Москве останется один маршрут, по которому будет ходить троллейбус. Его решили сохранить "в знак уважения", и по нему будут ходить ретро-машины. Этот музейный маршрут протянется от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Как сообщили в Telegram-канале "Мосгортранса", именно на Новорщанской улице в 1937 году открыли второй троллейбусный парк. Отмечается, что в этом районе откроют Музей Транспорта Москвы.