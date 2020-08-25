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Апина рассказала, как Ельцин зажигал перед выборами 

Елизавета Назарова 1 час назад
Певица Алена Апина, которая принимала участие в предвыборной кампании Ельцина в 1996 году, рассказала, как президент проводил свое время с артистами. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».
Апина рассказала, что она ездила в туре вместе с главой государства, и то, как он себя вел говорило о том, что он "не машина и не инопланетянин". Она отметила, что Ельцин мог выпить, потанцевать и зажечь, что делало его ближе к народу.

"В этом нет ничего плохого, даже если ты первое лицо государства, в этом плюс. Он и есть народ, с такими же желаниями", — отметила певица.

Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыт секрет предвыборного танца Ельцина в 1996 году.
Истории , Видео , Алена Апина
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