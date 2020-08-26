Самые пугающие совпадения в истории 

Ролик рассказывает об удивительных и порой пугающих совпадениях, с которыми столкнулись люди. Так, писатель Эдгар По в 1838 году выпустил роман «Повествование Артура Гордона Пима из Нантакета», в котором моряки, потерпевшие кораблекрушение, вынуждены были съесть своего коллегу. В 1884 году нечто подобное случилось в реальности. Тогда потерпело крушение судно, и четверо моряков оказались на шлюпке в открытом море. Обезумевшие люди убили и съели юнгу. О других жутких совпадениях узнайте из видео.