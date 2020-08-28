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Специалист рассказал, как горела Останкинская башня 

Елена Красовская 7 часов назад
Ролик рассказывает о пожаре, который случился в столице 20 лет назад. Тогда возникло возгорание в Останкинской башне, которое превратилось в колоссальный пожар. Пожарные больше суток боролись с огнём и предотвратили катастрофу. Дело в том, что от высокой температуры начали лопаться канаты, которые держат башню вертикально, так что появились слухи, что сооружение может рухнуть. Но, к счастью, этого не произошло.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что 101-летний мужчина рассказал секрет «вечной молодости».
Истории , Видео
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