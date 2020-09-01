Названы убивающие собак растения и цветы

Все новости на карте

Некоторые цветы и домашние растения могут нанести вред здоровью собаки. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев

"Ни в коем случае не позволяйте собаке грызть срезанные ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, нарциссы, хризантемы, ландыши, делфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень", — рассказал кинолог..

Опасность для животных представляют цикламен, гортензия, молочай, примула и другие. Они вызывают нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, ожоги и язвы в пасти и глотке, а также воспаление слизистых оболочек глаза.

Азалия и другие вересковые виды вызывают отравление, а впоследствии нарушение работы сердца и угнетение центральной нервной системы.

Ароидные растения (калла, диффенбахия, антриум) могут стать причиной волдырей на слизистой, жжения, остановки дыхания, отека пасти, гортани и конъюнктивита.

Пасленовые растения — декоративный перец, соландра, бругмансия, броваллия и брунфельзия — вызывают расстройства желудка, помутнение сознания, тошноту, сонливость и паралич за счет содержащихся в них алкалоидов. Кутровые растения — катарантус, олеандр, раунвольфия, адениум — содержат гликозиды и алкалоиды, способные привести к нарушениям сердечной деятельности.

При отравлении кожи, шерсть и слизистые следует промывать водой. Если собака съела растение, следует вызвать рвоту с помощью 1,5%-го раствора перекиси водорода, который необходимо развести наполовину водой.

Маленькой собаке хватит одной чайной ложки, средней — две-три ложки, а крупной собаке по одной чайной ложке на каждые 5 кг веса. После необходимо дать абсорбент и обильное питье, а затем немедленно обратиться к ветеринару.