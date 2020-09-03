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Как советские войска победили японских самураев 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как советские военные сражались во время Второй мировой войны с японцами. Считается, что Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года. когда нацисты вторглись на территорию Польши. Но на Востоке бытует мнение, что мировой конфликт начался ещё в 1937, когда Япония атаковала Китай. Что происходило на восточных рубежах СССР, пока в европейской части шли бои с фашистскими войсками, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой войны.
Истории , Видео
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