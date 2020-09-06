Названы лучшие собаки для городских жителей

Эксперты рассказали о породах собак, которые больше всего подойдут для людей, живущих в городах. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

Все отобранные породы хорошо приспосабливаются к условиям квартиры и готовы всегда следовать за своим хозяином. Кроме того, эти собаки считаются наиболее жизнерадостными и дружелюбными.

"Специально ко Дню города Российская кинологическая федерация составила список пород собак, идеально подходящих городскому жителю. В топ-10 вошли вельш-корги пемброк, пудель, такса, чихуахуа, английский кокер-спаниель, цвергшнауцер, вест-хайленд-уайт-терьер", — сообщил президент РКФ.