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Названы породы собак, которых нужно заводить, если вы живете в городе 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Названы лучшие собаки для городских жителей
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали о породах собак, которые больше всего подойдут для людей, живущих в городах. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.
Все отобранные породы хорошо приспосабливаются к условиям квартиры и готовы всегда следовать за своим хозяином. Кроме того, эти собаки считаются наиболее жизнерадостными и дружелюбными.

"Специально ко Дню города Российская кинологическая федерация составила список пород собак, идеально подходящих городскому жителю. В топ-10 вошли вельш-корги пемброк, пудель, такса, чихуахуа, английский кокер-спаниель, цвергшнауцер, вест-хайленд-уайт-терьер", — сообщил президент РКФ.

Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, чем нельзя кормить собак.
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